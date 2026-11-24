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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

На 2027 год расходы бюджета утверждены в размере 48,8 триллиона рублей, доходы составят 43,3 триллиона. Ожидается, что дефицит достигнет 2,2% ВВП. В следующие два года разрыв между доходами и расходами будет уменьшаться. Так, в 2028 году доходы прогнозируются на уровне 45,8 триллиона рублей при расходах в 50,9 триллиона, а в 2029-м – 48,6 и 53,9 триллиона соответственно. Дефицит к этому времени снизится до 1,9% ВВП.

Среди ключевых приоритетов – исполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их близких, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

Параметры трехлетнего бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% в год. Прогнозируемый объем ВВП составляет 248,323 триллиона рублей в 2027 году, 263,724 триллиона – в 2028-м и 281,674 триллиона – в 2029-м.

Верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2028 года определен в 48,1 триллиона рублей, на начало 2029-го – 54,9 триллиона, на начало 2030-го – 62 триллиона. Потолок внешнего долга установлен на уровне 66,4 миллиарда долларов (56,8 миллиарда евро), 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро) и 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро) соответственно.

Согласно закону, погашение одной трети задолженности регионов перед Россией по бюджетным кредитам перенесут с 2027–2029 на 2031–2033 годы. Речь идет о долгах, образовавшихся к 1 марта 2024 года. Кроме того, кабмин в 2027 году получит полномочия списывать 100% задолженности стран-дебиторов, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Прожиточный минимум в целом по стране на 2027 год установлен в размере 20 227 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан он составит 22 047 рублей, для пенсионеров – 17 395 рублей, для детей – 19 620 рублей.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года Москва сэкономила более 25 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Эксперты подготовили 1 674 заключения по закупкам для городских заказчиков. Их общая заявленная стоимость составляла 973 миллиарда рублей. По итогам экспертизы начальные цены контрактов были снижены.

