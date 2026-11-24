Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты проекта "Перезвони сам" на mos.ru предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками популярных служб доставки и похищают у москвичей личные данные и деньги. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина, злоумышленники рассчитывают на привычку горожан получать посылки и следить за заказами в приложениях и мессенджерах. При этом фейковые аккаунты служб доставки трудно отличить от настоящих – человек видит знакомое название, ждет заказ и утрачивает внимательность.

Как правило, мошенники воспроизводят логотипы, названия, описания профилей и даже манеру общения службы поддержки. Пользователь получает сообщение с просьбой подтвердить заказ, оплатить хранение или доплатить за вес посылки.

Центральный элемент схемы – ссылка для отслеживания заказа. Она открывает не сайт компании, а поддельную страницу, где человеку предлагают указать личные данные и реквизиты карты якобы для оплаты небольшой суммы. В итоге информация оказывается у аферистов, а с карты списываются абсолютно все средства, которые затем попадают на счета злоумышленников.

В проекте "Перезвони сам" советуют не доверять сообщениям с незнакомых контактов, даже если на аватаре стоит логотип известного сервиса. Настоящие уведомления доставщики обычно направляют через мобильное приложение либо с официальных коротких номеров.

Получив ссылку на оплату или отслеживание, стоит проверить адресную строку: злоумышленники применяют домены, лишь внешне похожие на настоящие, например с лишними символами или словами. Надежнее открыть приложение или официальный сайт службы доставки самостоятельно и там посмотреть статус заказа.

Законные сервисы не просят вводить полные данные карты, включая CVV-код, в формах на сторонних ресурсах, открытых по ссылкам из мессенджеров, ни для получения посылки, ни для оплаты доставки. Отвечать на подозрительное сообщение не нужно. Лучше самому набрать поддержку компании-доставщика, телефон стоит найти на ее официальном сайте.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов. Потенциальной жертве предлагают получить в подарок букет от неизвестного отправителя. Якобы для оформления отчетности аферисты выманивают СМС-код, который на самом деле применяется для подтверждения операций в мобильном банке.

