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Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Самолеты сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Как уточнили в ведомстве, во время полета они также на некоторых участках следовали в сопровождении иностранных истребителей. Продолжительность маршрута составила около 10 часов.

В министерстве обороны отметили, что такие экипажи на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Они проходят "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России провели в воздухе свыше 13 часов, выполняя плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. В ходе маршрута самолеты дозаправлялись в воздухе. Их сопровождали истребители Су-35С, а на отдельных отрезках пути – воздушные суда иностранных государств.

