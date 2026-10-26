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26 октября, 14:30

Политика

Ракетоносцы Ту-95МС провели полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипажи провели в воздухе свыше 13 часов, а на маршруте выполнялась дозаправка топливом. Прикрытие обеспечивали истребители Су-35С. На части маршрута российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее дальние бомбардировщики Ту-22МЗ совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30МС. В общей сложности полет длился более четырех часов.

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