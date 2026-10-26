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26 октября, 17:42

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Daily Mail: отца Меган Маркл госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии

Отца Меган Маркл госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии

Фото: Getty Images/MEGA/GC Images

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл – Томаса Маркла – госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии, передает Daily Mail.

Сейчас 82-летний Маркл находится в одном из госпиталей Флориды (США). В США он вернулся в мае 2026 года, чтобы продолжить лечение и восстановление после инсульта и ампутации ноги.

Весной 2026 года журналистка Кэролайн Грэм передавала Марклу письмо от дочери, в котором герцогиня обвиняла его в сексуальных преступлениях против девочек. В тот момент он находился на Филиппинах после операции.

В октябре Грэм позвонила ему, и Маркл заявил, что у него диагностировали деменцию. Содержание письма он не помнит.

"Я помню, как получил письмо, но больше ничего о нем не помню. Я был очень болен. У меня проблемы с памятью", – сказал Маркл.

Он также опроверг обвинения в педофилии.

Ранее сообщалось, что против Маркла могут начать проверку в ФБР. По информации СМИ, сын Маркла Томас Маркл – младший, разбирая вещи отца в доме во Флориде, нашел материалы с несовершеннолетними. В четырех коробках хранились фотографии, мобильные телефоны и электронные носители. Среди них оказались около 100 снимков с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет. Мужчина уведомил о находке полицию.

Как сообщает источник, близкий к расследованию, представитель ФБР запросил контактные данные филиппинских следователей, работающих по этому делу. Местные власти создали отдельную группу для проверки сведений. Официального подтверждения начала расследования от ведомства пока нет.

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