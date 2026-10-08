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08 октября, 10:24

Происшествия

В Германии транс-женщина изнасиловала 15-летнюю девочку в туалете

Фото: 123RF.com/uschidaschi

В Германии 55-летняя транс-женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), раньше служившая в федеральной полиции, изнасиловала 15-летнюю дочь знакомой в туалете, сообщает "Радио 1" со ссылкой на BR24.

Это произошло в Иршенберге, в ресторане быстрого питания. Экс-полицейская перед этим отправила девочке сообщение порнографического характера.

Ее признали виновной в сексуальном насилии над ребенком, причинении телесных повреждений и хранении материалов с детской порнографией. Наказание – 3,3 года лишения свободы. Вину женщина признала полностью.

Суд учел соглашение со следствием и примирение сторон, поэтому наказание смягчили. Осужденная должна выплатить потерпевшей компенсацию в 11 тысяч евро. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее российского дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии. По словам пострадавшего Василия Еремина, ему было 15 лет, когда Рубчинский настоял на сексуальной близости. Он добавил, что решил об этом рассказать, так как хочет помочь другим людям, которые столкнулись с подобным.

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