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Писатель и сценарист Альберт Иванов, известный по сказкам о Хоме и Суслике и мультфильмам "Веселая карусель", умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его семье.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Что-то совсем тяжело с сердцем стало во вторник, 17 ноября, положили в реанимацию, но ночью в субботу, 21 ноября, случился приступ, стал задыхаться и сердце отказало", – рассказали родственники писателя.

Прощание пройдет 25 ноября в 11:00 в Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве на Мосфильмовской. После церемонии писателя, как ожидается, похоронят на Хованском кладбище.

"Союз писателей России ведет переговоры, но, скорее всего, там", – пояснили в семье.

В Союзе писателей России уже выразили соболезнования близким, а также друзьям и читателям писателя.

Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области. В 1960 году он окончил Воронежский государственный университет, а в 1967-м – ВГИК. С 1966 года входил в Союз писателей СССР, работал редактором на "Мосфильме".

По его сценариям сняты "Веселая карусель", "Крылья, ноги и хвосты", "Хитрая ворона", "Раз – горох, два – горох" и другие мультфильмы. Он также написал сценарии к художественным фильмам "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Свистать всех наверх!" (1970), "Три дня в Москве" (1974) и "Поговорим, брат..." (1978).

Наибольшую известность ему принесли книги "Новые приключения Хомы и Суслика", а также сборники "Настойчивая погода", "Февраль – дорожки кривые", "Новые причуды водолаза Ураганова". Общий тираж произведений писателя превысил 15 миллионов экземпляров.

