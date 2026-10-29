Умерла актриса и писательница Барбара Бэрри

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Американская актриса и писательница Барбара Бэрри скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету The New York Times.

Информацию о кончине знаменитости изданию подтвердила дочь Бэрри. Смерть наступила 28 октября в нью-йоркском доме актрисы. У нее был диагностирован рак.

Бэрри родилась в 1931 году в Чикаго, а на экране впервые появилась в 1955 году. Роль в ленте "Раз картошка, два картошка" принесла ей в 1964 году каннский приз за лучшую женскую роль. За работу в фильме "Уходя в отрыв" Бэрри в 1979 году была номинирована на "Оскар".

Помимо актерской карьеры, Бэрри известна как автор двух романов для подростков.