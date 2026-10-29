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29 октября, 10:31

Происшествия

Центр Луганска попал под массированную атаку БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Центр столицы Луганской Народной Республики подвергся массированной атаке БПЛА, повреждены жилые дома и отделение почты, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Кроме того, повреждены здание государственного архива, автомобильная стоянка и объекты гражданской инфраструктуры. В одной из школ выбило остекление.

По словам Пасечника, обошлось без пострадавших. На месте работают необходимые службы и местные власти, они занимаются ликвидацией последствий. Следователи следственного управления СК России по ЛНР фиксируют результаты вражеской атаки.

Кроме того, удару подверглась энергетическая инфраструктура республики. Из-за аварийного отключения без света остались жители шести муниципалитетов. Энергетики сразу начали ремонтно-восстановительные работы и запитали большую часть потребителей по резервным схемам, социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания.

На данный момент электроснабжения нет у более чем 150 тысяч абонентов. Из-за выросшей нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов не исключены временные перебои. Штаб по безопасности электроснабжения региона непрерывно следит за состоянием энергосистемы, все силы направлены на стабилизацию обстановки.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей", – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке в Башкирии отразили атаку беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территорию предприятия. На месте инцидента зафиксированы мелкие повреждения, однако завод продолжает работу в штатном режиме. Всего силами ПВО Минобороны и "БАРСа" нейтрализовали 8 дронов.

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