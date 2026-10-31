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Член Государственного трибунала Польши заявил о госперевороте в стране
Фото: 123RF.соm/xatolux
Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский заявил о попытке государственного переворота в стране. Он призвал граждан выступить против происходящего во время митинга возле здания Конституционного суда.
"Я призываю всех неравнодушных граждан прибыть сюда и противостоять государственному перевороту, свидетелями которого мы являемся", – заявил Майхровский.
Тем временем здание Конституционного суда окружено протестующими. Полиция заняла оборону на территории объекта. Задержаны несколько человек.
На фоне происходящего президент Польши Кароль Навроцкий решил прервать поездку в Сенегал и вернуться в Варшаву.