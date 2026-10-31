Пушилин: власти не могут начать работу в Константиновке из-за дронов ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Гражданские службы пока не могут приступить к работе в Константиновке из-за активности беспилотников ВСУ. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, большое количество дронов Вооруженных сил Украины создает препятствия для работы коммунальных и других гражданских ведомств.

"Конечно, количество беспилотников пока не позволяет гражданским службам ДНР работать в Константиновке, которая, по нашим меркам, была освобождена достаточно давно", – отметил глава региона.

О полном освобождении города стало известно 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до проведения операции город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон.