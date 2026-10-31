Аналитик Фуад: засуха угрожает Сибири, Забайкалью и югу России

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Засуха и деградация земель угрожают сельскохозяйственным территориям ряда российских регионов, включая Забайкалье, Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области, а также Алтай. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.

По словам эксперта, проблема особенно заметна в засушливых районах юга Сибири и Забайкалья. Деградация земель затрагивает не только сельскохозяйственные угодья, но также пастбища, луга и леса в разных частях страны.

Фуад отдельно упомянула Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области. Там засуха сопровождается ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Аналогичные угрозы существуют в сельскохозяйственных районах юга Западной Сибири и на Алтае.

Продолжительные засушливые периоды могут повышать вероятность лесных пожаров, наносить ущерб природным экосистемам и снижать урожайность. Поэтому, подчеркнула представитель ООН, особое значение имеют профилактика засух, подготовка к ним и рациональное использование земельных и водных ресурсов.

Ранее сообщалось, что через 70 лет Сибирь и вовсе может превратиться в Сахару. Небольшое повышение средней температуры может значительно усилить испарение влаги. Этот процесс приведет к тому, что деревья станут испытывать постоянный водный стресс, из-за чего замедлится их рост и снизится способность к восстановлению.