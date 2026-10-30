SHOT: 99 температурных рекордов зафиксировали в России в конце октября 2026 года

Осень 2026 года выдалась в России аномально теплой и принесла сразу 99 температурных рекордов за последние дни октября, сообщили СМИ. Эксперты по климату связали это с эпохой глобального потепления и явлением Эль-Ниньо в Тихом океане. Подробности – в материале Москвы 24.

Попадание в метеорологическую историю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские регионы столкнулись с аномальным теплом текущей осенью. За несколько последних дней октября было побито 99 температурных показателей, сообщил телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что основной пик аномалии был зафиксирован в период с 26 по 28 октября. Только 28-го числа было выявлено 36 новых максимумов в центральных регионах, Арктике и на Чукотке. Например, в Мурманске воздух прогрелся до +11,7 градуса, побив рекорд 1937 года, в Териберке – до +11,3 градуса, а в башкирском Зилаире – до +18 градусов.

Рекорды по теплу также зафиксированы в Ханты-Мансийске, Костроме, Коломне, Калуге, Пензе и Ижевске. Более того, в поселке Стрелка-Чуня в Красноярском крае температурный рекорд побит сразу на 10 градусов – с +5,1 до +15,7.

В свою очередь, в столичном регионе уходящий месяц тоже может стать одним из самых теплых в истории, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, среднемесячный показатель температуры ожидается почти на 3,5 градуса выше климатической нормы.

Помимо октября, отличился и сентябрь: он стал вторым самым теплым месяцем за прошедшие 135 лет метеонаблюдений.

На долгую и теплую осень даже отреагировали растения. Например, жители Краснодара заметили, как в конце октября второй раз за год зацвела сирень: некоторые кусты покрылись гроздьями соцветий. Такая же ситуация наблюдалась в одном из районов Санкт-Петербурга, где был замечен небольшой цветущий куст.

Из-за теплого воздуха аномалию заметили в Армавире, где дали цвет каштаны. В Псковской области повторно зацвели груши, примулы и одуванчики, в Челябинской и Оренбургской областях проснулась земляника, а в Пермском крае – жимолость.

Повторение сценария?

Аномально теплая и сухая осень в Центральной части России вызвана тремя климатическими факторами: глобальное потепление, явление Эль-Ниньо в Тихом океане и воздушные течения, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института биофизики клетки РАН и климатолога Алексея Карнаухова.

Он пояснил, что из-за эпохи глобального потепления каждый год становится немного теплее предыдущего – это отразилось и на осени 2026 года.





Алексей Карнаухов старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН и климатолог Вторая причина локальная: в этом году аномально сильное явление Эль-Ниньо в Тихом океане, которое добавляет к глобальному потеплению несколько десятых градуса по всему миру, в частности и в России. Кроме того, в этом году так сложились воздушные течения, что погода еще и относительно сухая.

Эксперт отметил, что из-за меняющегося климата жители европейской части России уже привыкли к теплому сентябрю и тому, что бабье лето сместилось к ноябрю. Он напомнил, что в последние годы устойчивый снежный покров появляется только ближе к январю, и высока вероятность, что этой зимой тоже сбудется подобный сценарий.

При этом специалист предупредил об обратной стороне потепления: нарушение циркуляции течений в Северной Атлантике и возможный коллапс Гольфстрима. Это в перспективе может обернуться для Европы и Центральной России резким региональным похолоданием – средние температуры способны снизиться сразу на 20–25 градусов.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Георгий Шишкин заявил в интервью телеканалу "Наука", что главным триггером для теплой осени стал обширный малоподвижный антициклон над Восточно-Европейской равниной.

Он нарушил привычное западное движение воздушных масс и обеспечил устойчивый перенос теплого субтропического воздуха. К тому же струйное течение изолировало регион от холодного арктического воздуха. Наиболее заметной аномально теплая осень оказалась как раз в Поволжье и Центральной России.

При этом различные феномены, связанные с теплой осенью, например цветение растений, а также миграция животных, могут показаться незначительными, но совокупное их влияние велико, уверен эксперт.





Георгий Шишкин старший преподаватель кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Температурные сигналы сдвигаются благодаря климатическим аномалиям, и организмы теряют надежные ориентиры для сезонных переходов. <…> Зимующие виды животных также дезориентированы, в том числе и в силу их зависимости от растительных ресурсов. У насекомых тем временем возможно появление дополнительного поколения.

Теплой окажется и ближайшая зима, считает Шишкин. Температурный режим на большей части территории России с вероятностью 65–69% ожидается около и выше средних многолетних значений. Более суровая зима ждет лишь Дальневосточный федеральный округ, заключил он.