Врач Демьяновская: взрослым нужно надевать шапку при температуре ниже 0 градусов

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Взрослым рекомендуется носить головной убор при температуре воздуха около 0 градусов и ниже, чтобы сократить потерю тепла и защититься от холода. Об этом РИАМО сообщила невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, при температуре от 5 до 10 градусов многим также будет комфортнее в легкой шапке, особенно если предстоит долго находиться на улице. При этом врач подчеркнула, что строгих температурных границ нет и ориентироваться следует на собственные ощущения и продолжительность прогулки.

Демьяновская также предупредила, что слишком теплая шапка может вызывать дискомфорт, в особенности при активном движении. Поэтому при выборе головного убора важно учитывать не только температуру воздуха, но и погодные условия, а также планируемую активность.

Ранее стилист Мария Шеди рассказала, как сохранить стильный образ в холодную погоду с помощью многослойности, акцентных аксессуаров и правильного сочетания объемов в одежде.

По ее словам, эффектно смотрятся монохромные комплекты с контрастными фактурами, длинные шарфы, головные уборы необычных форм и аксессуары с леопардовым принтом, а подчеркнуть талию можно широким кожаным ремнем поверх пальто или пуховика.

При составлении образа эксперт посоветовала сочетать облегающий верх с широкими брюками или джинсами, а объемную верхнюю одежду – с более приталенными вещами и сапогами с четким голенищем.

