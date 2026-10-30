Наталья Андрианова назначена врио главы Росавиации

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Замглавы Росавиации Наталья Андрианова стала временно исполняющей обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В Росавиацию Андрианова пришла в 2004 году. Она прошла путь от ведущего специалиста до замглавы, на должность которого была назначена в 2021 году.

Она удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамоты Росавиации. Кроме того, у Андриановой есть классный чин государственной гражданской службы.

Прежний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил Минтранс России, а экс-глава ведомства Андрей Никитин стал вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.

Владимир Путин также назначил Антона Силуанова на пост вице-премьера – министра финансов и освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства и назначил на нее Ирину Окладникову. До этого она была первым заместителем министра финансов.