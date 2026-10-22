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22 октября, 16:11

Политика

Мишустин представил правительству новых вице-премьеров и министра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина представил новых заместителей и министра транспорта.

"Хочу уже представить наших коллег в их новом статусе", – обратился Мишустин к членам правительства.

Таким образом, он открыл первое заседание кабинета министров после того, как Владимир Путин подписал указы о новых назначениях.

"Хотел бы поблагодарить наших парламентариев, лично председателя Государственной думы, за конструктивный подход, за одобрение представленных кандидатур", – сказал Мишустин.

Он отметил, что предложения по кадровым изменениям он представил президенту в начале недели на отдельной встрече. Все они были тщательно проработаны с учетом актуальных задач, стоящих перед правительством.

Мишустин отметил, что взаимодействие с парламентариями налажено конструктивно, и призвал продолжать в том же ключе, доводя и разъясняя свою позицию. Особенно важно это сейчас, когда идет напряженная работа над проектом бюджета на следующие три года: завершить ее нужно вовремя, чтобы уже с первых дней пошло необходимое финансирование поддержки граждан и бизнеса.

Премьер также заявил, что глава государства ждет от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, повышения качества их жизни и развития экономики страны.

Что касается новых членов кабмина, Мишустин выразил уверенность, что им не потребуется время на включение в работу.

"Всех их вы хорошо знаете, уважаемые коллеги, в рамках своей деятельности", – обратился он к коллегам, добавив, что рассчитывает на быстрое погружение новичков в дела.

Ранее Путин назначил Антона Силуанова на пост вице-премьера – министра финансов РФ. Также российский лидер освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства и назначил на нее Ирину Окладникову. До этого она была первым заместителем министра финансов.

Минтранс возглавил Дмитрий Ядров, а прежний руководитель ведомства Андрей Никитин стал вице-премьером, курирующим транспортную отрасль. Олег Кожемяко назначен вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев, ранее занимавший этот пост, стал помощником президента.

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