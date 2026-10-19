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19 октября, 10:32

Политика

Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов кабмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Список согласован с Владимиром Путиным: кадровые решения были приняты по итогам его встречи с главой кабмина. Документы направлены в нижнюю палату парламента в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В структуре кабинета министров появится новая должность – вице-премьер, совмещающий этот пост с работой министра финансов. На нее предложен действующий глава Минфина Антон Силуанов.

Должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства предложено занять первому заместителю министра финансов Ирине Окладниковой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Министр транспорта Андрей Никитин может перейти на должность вице-премьера, который будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса. Освободившееся место главы Минтранса предложено руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

Путин ранее объявлял о новых назначениях в Вооруженных силах России. Войска беспилотных систем с того момента возглавил Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба группировки "Центр".

Как напоминал глава государства, до этого было принято решение создать новый род войск – войска беспилотных систем. По его словам, задача заключалась в поиске человека, который наилучшим образом зарекомендовал себя в этой работе.

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