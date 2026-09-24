Песков не стал раскрывать планы Кремля по перестановкам в правительстве

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Кремль не раскрывает кадровые решения в правительстве после выборов в Госдуму. Об этом в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", – подчеркнул Песков.

В период с 18 по 20 сентября на территории Российской Федерации состоялось голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Согласно промежуточным результатам подсчета голосов, партия "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. Далее следуют КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,98%) и "Новые люди" (7,96%). Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября.