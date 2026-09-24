Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 10:31

Политика

Песков не стал раскрывать планы Кремля по перестановкам в правительстве

Фото: kremlin.ru

Кремль не раскрывает кадровые решения в правительстве после выборов в Госдуму. Об этом в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", – подчеркнул Песков.

В период с 18 по 20 сентября на территории Российской Федерации состоялось голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Согласно промежуточным результатам подсчета голосов, партия "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. Далее следуют КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,98%) и "Новые люди" (7,96%). Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября.

Читайте также


властьполитика

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика