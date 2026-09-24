Билеты на зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" доступны в сервисе "Мосбилет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажа билетов на V Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" открылась в сервисе "Мосбилет". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль пройдет с 3 по 31 декабря в концертном зале "Зарядье". В афише заявлены выступления Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы, Игоря Бутмана, Николая Луганского и других известных музыкантов.

На сцене также выступят симфонические оркестры Большого и Мариинского театров, Московский государственный симфонический оркестр, Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова, оркестр Татарстана и другие коллективы.

Программа фестиваля включает симфонические и камерные концерты академической музыки, джазовые и этнопрограммы, оперные постановки, интерактивные мероприятия для взрослых и детей. Основной темой станут разные образы зимы – от волшебной атмосферы и знакомых сказочных историй до суровой стихии и драматического звучания.

В рамках фестиваля покажут романтическую оперу Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" в постановке Константина Балакина. В главных партиях выйдут Иван Гынгазов и Елена Стихина, за дирижерским пультом – Иван Рудин.

Среди других событий – концерт хора Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове с рождественской музыкой Марка-Антуана Шарпантье, Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов, а также симфонические произведения Петра Чайковского в исполнении пианиста Филиппа Копачевского и Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

Отдельно представят программы для юных слушателей: вокальную программу ансамбля Arielle, концерт "Новогоднее чудо" хора "Аврора" с Елизаветой Арзамасовой, симфоническую сказку "12 месяцев" с Агриппиной Стекловой и сказку-феерию "Щелкунчик" арт-проекта "Контрабас-квартет".

В свою очередь, театр "Современник" 1 октября представит премьеру спектакля "Единомышленники". Постановка создана к 70-летию культурного учреждения. Она уже отмечена премией газеты "Московский комсомолец" и впервые будет показана широкой публике.