24 сентября, 23:18Происшествия
Пожар потушили на складе стройматериалов в Краснодаре
Фото: МАХ/"МЧС Краснодарского края"
Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте ЧП в данный момент работают дознаватели МЧС совместно с экспертами пожарной лаборатории. Они установят причину возгорания.
Пожар на складе стройматериалов вспыхнул в Краснодаре вечером 24 сентября. Сигнал о возгорании поступил с улицы Дежнева. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров.
К тушению огня привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники МЧС. Информации о возможных пострадавших не поступало.
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