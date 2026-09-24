Ученый Семенов: экстремальное усиление Эль-Ниньо не повлияет на климат Московского региона

Свыше 450 тысяч человек могут погибнуть до февраля 2026 года из-за усиления Эль-Ниньо, предупредили ученые. С чем связано это явление, для каких стран оно может быть опасно и коснется ли России, разбиралась Москва 24.
Чрезвычайная ситуация
Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за вызванной усилением Эль-Ниньо аномальной жары, предупреждает научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.
Существует и противоположная фаза – Ла-Нинья, "девочка", то есть аномальное понижение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана. Вместе они образуют глобальный климатический цикл.
По данным ученых, потенциально количество погибших и пропавших без вести может в 65 раз превысить показатели недавнего наводнения в Непале.
Эксперты также отметили, что наиболее серьезные последствия могут ждать жителей Африки, в частности Судана и Нигера. В зоне риска и страны Юго-Восточной Азии: Филиппины, Вьетнам, Таиланд и Камбоджа. Кроме того, опасность грозит Индии и Бразилии.
Вместе с тем специалисты уверены, что, если поддержать особенно уязвимые страны, удастся спасти десятки тысяч жизней. Для этого есть целый список мер, которые помогают людям выживать в условиях меняющегося климата: системы раннего оповещения, специальные центры с кондиционерами и средства защиты для тех, кто трудится на улице.
При этом ранее ученые уже предупреждали, что явление Эль-Ниньо может перерасти в экстремальное. Летом 2026 года температура воды в центральной части Тихого океана превысила норму на 3 градуса, а у побережья Южной Америки – на 3–4 градуса. Австралийский климатолог Андреа Тащетто уточнила, что об усилении свидетельствует, в частности, значительный запас тепла в подповерхностном слое Тихого океана.
Вместе с тем старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил Москве 24, что это природное явление может стать самым мощным с 1950-го.
Волнения океана
По словам директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолога Владимира Семенова, о последствиях, которые может принести сильное Эль-Ниньо, пока сложно говорить. Эксперт уточнил, что на данный момент заявления ученых больше выглядят как наиболее негативный сценарий.
При этом он подчеркнул, что для средних и высоких широт Северного полушария, включая Московский регион, подобные явления последствий не несут. Эль-Ниньо в основном проявляется в экваториальных областях, тропиках и субтропиках. В тропической зоне возможны засухи, в Индии – напротив, ливни, а в предэкваториальной части Южной Америки – наводнения. Это установленные связи, отметил специалист.
Семенов уточнил, что, когда пассаты ослабевают, теплая масса начинает расползаться по всей экваториальной части океана. Площадь, покрытая водой (температура которой около 30 градусов), заметно увеличивается – растягивается через весь Тихий океан.
"По сути, образуется огромная "лужа" прогретой воды. Она начинает греть атмосферу: меняется циркуляция, возникают волны, и погода перестраивается в тропиках, а частично и за их пределами. В целом это приводит к нагреву планеты. Правда, после завершения явления глобальная температура возвращается к прежним значениям", – пояснил эксперт.
Система выходит из равновесного состояния из-за случайной динамики атмосферы. Происходит аномалия – например, западных ветров – и запускается цепочка положительных обратных связей. Таким образом и возникает Эль-Ниньо, в среднем это случается раз в четыре-пять лет, подчеркнул Семенов.
Повлиять на процесс невозможно – в нем задействованы слишком большие энергии. Это как пытаться остановить восточные ветры или изменить траекторию циклона – не получится. Однако фундаментальные исследования позволили понять, почему это происходит, и появились модели, которые предсказывают явление заблаговременно – за полгода и больше, заключил ученый.