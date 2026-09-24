Ученый Семенов: экстремальное усиление Эль-Ниньо не повлияет на климат Московского региона

Свыше 450 тысяч человек могут погибнуть до февраля 2026 года из-за усиления Эль-Ниньо, предупредили ученые. С чем связано это явление, для каких стран оно может быть опасно и коснется ли России, разбиралась Москва 24.

Чрезвычайная ситуация

Фото: AP Photo/Andre Penner

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за вызванной усилением Эль-Ниньо аномальной жары, предупреждает научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.

Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает "мальчик", представляет собой фазу природного цикла "Эль-Ниньо – Южное колебание". Речь идет об аномальном прогреве поверхностных вод в экваториальной акватории Тихого океана. Существует и противоположная фаза – Ла-Нинья, "девочка", то есть аномальное понижение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана. Вместе они образуют глобальный климатический цикл.



По данным ученых, потенциально количество погибших и пропавших без вести может в 65 раз превысить показатели недавнего наводнения в Непале.





Майкл Гринстоун заслуженный профессор экономики имени Милтона Фридмана Чикагского университета Это настолько большое число, что оно может обескуражить. Это могут быть родители и дети, бабушки и дедушки, соседи. Люди, которые ходят на работу, заботятся о своих семьях и живут своей жизнью. Этот отчет позволяет лицам, принимающим решения, понять, какие экстренные меры можно принять уже сейчас, чтобы спасти десятки тысяч жизней в ближайшие месяцы.

Эксперты также отметили, что наиболее серьезные последствия могут ждать жителей Африки, в частности Судана и Нигера. В зоне риска и страны Юго-Восточной Азии: Филиппины, Вьетнам, Таиланд и Камбоджа. Кроме того, опасность грозит Индии и Бразилии.

Вместе с тем специалисты уверены, что, если поддержать особенно уязвимые страны, удастся спасти десятки тысяч жизней. Для этого есть целый список мер, которые помогают людям выживать в условиях меняющегося климата: системы раннего оповещения, специальные центры с кондиционерами и средства защиты для тех, кто трудится на улице.





Тамм Карлтон руководитель исследовательской группы Лаборатории климатических изменений Через 20 лет, когда нынешние экстремальные температуры станут новой нормой, мы не хотим жить в постоянном режиме чрезвычайной ситуации. Нужно уже сейчас мобилизовать ресурсы, которые спасут жизни в ближайшие годы.

При этом ранее ученые уже предупреждали, что явление Эль-Ниньо может перерасти в экстремальное. Летом 2026 года температура воды в центральной части Тихого океана превысила норму на 3 градуса, а у побережья Южной Америки – на 3–4 градуса. Австралийский климатолог Андреа Тащетто уточнила, что об усилении свидетельствует, в частности, значительный запас тепла в подповерхностном слое Тихого океана.

Вместе с тем старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил Москве 24, что это природное явление может стать самым мощным с 1950-го.

Волнения океана

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

По словам директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолога Владимира Семенова, о последствиях, которые может принести сильное Эль-Ниньо, пока сложно говорить. Эксперт уточнил, что на данный момент заявления ученых больше выглядят как наиболее негативный сценарий.

При этом он подчеркнул, что для средних и высоких широт Северного полушария, включая Московский регион, подобные явления последствий не несут. Эль-Ниньо в основном проявляется в экваториальных областях, тропиках и субтропиках. В тропической зоне возможны засухи, в Индии – напротив, ливни, а в предэкваториальной части Южной Америки – наводнения. Это установленные связи, отметил специалист.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН климатолог В целом Эль-Ниньо считается крупнейшим источником межгодовой климатической изменчивости на планете, то есть естественных колебаний. Причина возникновения – неустойчивость системы "океан – атмосфера" в экваториальной части Тихого океана. В обычных условиях над этой зоной господствуют стабильные восточные пассаты: именно они сгоняют нагретые солнечными лучами поверхностные воды на запад.

Семенов уточнил, что, когда пассаты ослабевают, теплая масса начинает расползаться по всей экваториальной части океана. Площадь, покрытая водой (температура которой около 30 градусов), заметно увеличивается – растягивается через весь Тихий океан.

"По сути, образуется огромная "лужа" прогретой воды. Она начинает греть атмосферу: меняется циркуляция, возникают волны, и погода перестраивается в тропиках, а частично и за их пределами. В целом это приводит к нагреву планеты. Правда, после завершения явления глобальная температура возвращается к прежним значениям", – пояснил эксперт.

Система выходит из равновесного состояния из-за случайной динамики атмосферы. Происходит аномалия – например, западных ветров – и запускается цепочка положительных обратных связей. Таким образом и возникает Эль-Ниньо, в среднем это случается раз в четыре-пять лет, подчеркнул Семенов.

Повлиять на процесс невозможно – в нем задействованы слишком большие энергии. Это как пытаться остановить восточные ветры или изменить траекторию циклона – не получится. Однако фундаментальные исследования позволили понять, почему это происходит, и появились модели, которые предсказывают явление заблаговременно – за полгода и больше, заключил ученый.