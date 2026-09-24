Число погибших на Каспии военных Казахстана достигло 12

Число погибших военнослужащих Казахстана на учениях на Каспии достигло 12, сообщили в акимате (администрации) прикаспийской Мангистауской области страны.

По уточненной информации, в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. 12 из них погибли, спасти удалось троих. В настоящий момент продолжаются поиски двух военнослужащих.

Инцидент произошел 24 сентября. Для поисков задействованы авиация, подразделения Минобороны и МЧС республики.

В Казахстане объявлен общенациональный траур 25 сентября. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

