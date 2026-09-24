В Казахстане объявили общенациональный траур после гибели военных на Каспии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующее распоряжение подписано в связи с трагедией, произошедшей во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря.

Инцидент произошел 24 сентября. Из-за резкого ухудшения метеорологических условий и усиления ветра 19 военнослужащих унесло в море. Погибли 9 человек, трое спасены, еще один человек – госпитализирован.

Сейчас продолжаются поиски остальных. Для этого задействованы авиация, а также подразделения Минобороны и МЧС республики.

