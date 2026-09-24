Малахов рассказал, что Сергей Соседов скончался в день рождения своего отца

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Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался в день рождения своего отца, который умер 17 лет назад. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

24 сентября на телеканале "Россия 1" вышел специальный выпуск программы "Малахов", посвященный памяти Соседова. В передаче показали первое и последнее появления критика на телеэкране, а также сюжет из Якутии, где он погиб.

Соседов умер 23 сентября. Ему было 58 лет. Он приехал в город Нерюнгри, чтобы войти в жюри конкурса "Жемчужина Дальнего Востока". Изначально сообщалось, что причиной смерти стал несчастный случай, а мать критика Антонина Петровна рассказала, что сын упал с лестницы в гостинице, повредил голову и умер во время операции. Она отметила, что до этого Соседов не жаловался на здоровье, а о случившемся она узнала от продюсера.

Позднее директор отеля "Дархан" Тамерлан Караев опроверг информацию о падении с лестницы – по его словам, Соседову стало плохо на ровной площадке лестничного пролета. Примерно за полчаса до этого критик шутил, выходил покурить и чувствовал себя хорошо.

Организатор конкурса Виктор Зубов рассказал, что Соседов умер от травмы, несовместимой с жизнью, а сразу после падения потерял сознание. Он добавил, что глава города оперативно привлек медиков, было решено провести операцию, однако спустя несколько часов после хирургического вмешательства критик скончался.

Коллега Соседова по проекту "ВИА Суперстар!" Вадим Такменев сообщил, что тело телеведущего пока остается в Якутии, а вопрос о его перевозке решается при участии телеканала НТВ. Похоронить критика планируют на Перепечинском кладбище в Московской области.

Соседов родился в Москве в 1968 году. Еще до поступления в МГУ он начал работать курьером в железнодорожной газете "Гудок", а в 1989 году там опубликовали его дебютный материал – интервью с Эдитой Пьехой. До этого будущий журналист окончил музыкальную и среднюю школы. Позднее он получил образование на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и закончил университет с красным дипломом.

Широкую известность Соседову принесла телепередача "Акулы пера", которая выходила с 1995 по 1998 год и считалась скандальной для своего времени. В студию приглашали звезд эстрады и шоу-бизнеса, продюсеров и композиторов, а журналисты старались раскрыть нелицеприятные подробности из жизни гостей и спровоцировать их на неожиданные реакции.

Помимо работы на телевидении, Соседов был корреспондентом, музыкальным обозревателем и редактором разных изданий. Позже он регулярно появлялся в музыкальных и танцевальных телепроектах, а с 2021 по 2023 год вел программу "За гранью".

Также Соседов участвовал в музыкальных телепроектах "Ты – суперстар!" и "Суперстар! Возвращение".