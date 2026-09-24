Лукашенко помиловал 15 осужденных

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

В числе указанных лиц 13 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности, при этом большинство помилованных составляют женщины. Всего в списке значатся 10 женщин.

Все осужденные обращались с ходатайствами о помиловании, признавали свою вину и выражали раскаяние. Кроме того, они дали обязательство вести законопослушный образ жизни.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул сообщил, что Минск в качестве жеста доброй воли освободит 25 заключенных. В ответ Вашингтон пообещал снять санкции с белорусских ОАО "Лакокраска" и концерна "Беллесбумпром".