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24 сентября, 17:57

Политика

Лукашенко помиловал 15 осужденных

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

В числе указанных лиц 13 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности, при этом большинство помилованных составляют женщины. Всего в списке значатся 10 женщин.

Все осужденные обращались с ходатайствами о помиловании, признавали свою вину и выражали раскаяние. Кроме того, они дали обязательство вести законопослушный образ жизни.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул сообщил, что Минск в качестве жеста доброй воли освободит 25 заключенных. В ответ Вашингтон пообещал снять санкции с белорусских ОАО "Лакокраска" и концерна "Беллесбумпром".

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