Президент Ирана выразил готовность отказаться от урана в случае сделки с США

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран может отказаться от урана, обогащенного до 60%, если будет достигнута договоренность с Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Fox News.

"В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется", – сказал он.

Иранский лидер также подчеркнул, что страна стремится к соглашению с США, не претендуя на большее, чем предусмотрено международным правом.

"То, что обсуждается и согласовывается, находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы нам согласно международному праву. Мы никогда не стремились ни к чему большему. Как результат, на этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится", – пояснил Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран направил Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения конфликта. В них входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.