Fox News: Трамп находится на стадии принятия решения по конфликту с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Об этом сообщил журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News.

Он рассказал, что в беседе с ним Трамп озвучил три возможных сценария развития событий: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

Кроме того, сообщалось, что Трамп готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Иран через катарских посредников направил Соединенным Штатам условия для прекращения конфликта. В условия Тегерана входит, в частности, прекращение боевых действий, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.