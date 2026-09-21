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Недруги России просчитались, полагая, что смогут запугать российский народ и создать невыносимые условия для выборов в Госдуму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

По ее словам, это стало ответом всем тем, кто утверждал, что у России ничего не выйдет и что голосование будет сорвано.

Дипломат подчеркнула, что у нее нет сомнений в том, что подрывная деятельность велась именно по такому сценарию: недруги рассчитывали сорвать голосование, запугать и дезинформировать людей, а также создать невыносимые условия для проведения выборов. Однако, как отметила Захарова, эти расчеты не оправдались.

Также ранее представитель МИД РФ заявила, что Киев является главным инструментом НАТО для попытки срыва выборов. По ее словам, это неудивительно, поскольку на Украине, где выборы фактически отсутствуют, уже, вероятно, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан.