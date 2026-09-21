Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:54

Политика
Главная / Новости /

Захарова: враги РФ просчитались, думая, что смогут сделать выборы невыносимыми

Враги РФ просчитались, думая, что смогут сделать выборы невыносимыми – Захарова

Фото: mid.ru

Недруги России просчитались, полагая, что смогут запугать российский народ и создать невыносимые условия для выборов в Госдуму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

По ее словам, это стало ответом всем тем, кто утверждал, что у России ничего не выйдет и что голосование будет сорвано.

Дипломат подчеркнула, что у нее нет сомнений в том, что подрывная деятельность велась именно по такому сценарию: недруги рассчитывали сорвать голосование, запугать и дезинформировать людей, а также создать невыносимые условия для проведения выборов. Однако, как отметила Захарова, эти расчеты не оправдались.

Также ранее представитель МИД РФ заявила, что Киев является главным инструментом НАТО для попытки срыва выборов. По ее словам, это неудивительно, поскольку на Украине, где выборы фактически отсутствуют, уже, вероятно, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан.

Читайте также


политикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика