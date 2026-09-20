Маршруты некоторых поездов изменены после схода вагонов в Ростовской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральная пассажирская компания (ФПК) скорректировала маршруты следования ряда поездов в связи со сходом вагонов грузового состава на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Поезд № 466 Сириус – Астрахань проследует через станции Сальск, Мечетинскую, Батайск и Лихую, после чего присоединится к основному ходу на станции Морозовская. Состав № 100 Адлер – Санкт-Петербург пройдет через Тихорецкую и Батайск, а на необходимый маршрут вернется на станции Лихая.

Поезд № 498 Адлер – Ижевск поедет через Тихорецкую, Батайск, Лихую и Морозовскую, а затем выйдет на главный маршрут на станции Волгоград. Поезд № 119 Тюмень – Кисловодск будет ехать через Морозовскую, Лихую и Батайск с выходом на необходимый маршрут на станции Тихорецкая.

Через Куберле, Морозовскую, Лихую и Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая поедут составы № 357 Уфа – Сириус, № 451 Ижевск – Адлер, № 269 Чита – Адлер и № 201 Красноярск – Анапа.

Поезда № 353 Пермь – Сириус, № 345 Нижневартовск – Адлер и № 13 Саратов – Сириус проследуют через Волгоград, Морозовскую, Лихую и Батайск, а затем выйдут на главный маршрут на станции Тихорецкая.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области днем 20 сентября. Из-за этого был нарушен габарит соседнего пути, также возникло аварийное отключение контактной сети. Среди людей пострадавших нет, на место ЧП направили восстановительные составы. Тогда в пути задерживались 4 пассажирских поезда.