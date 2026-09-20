Мерц назвал катастрофой результат ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании

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Канцлер Германии Фридрих Мерц счел катастрофой результат возглавляемой им партии Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции после встречи христианских демократов в головном офисе партии Мерц сказал, что ХДС боролся, но оказался зажат и "фактически перемолот" в противостоянии между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

При этом политик заявил о намерении остаться на постах председателя ХДС и канцлера. По его мнению, то, что в данный момент необходимо сделать, требует твердости и терпения. Он готов привнести это как председатель ХДС и канцлер ФРГ.

Согласно данным Exit Poll, АдГ лидирует на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания с 37% голосов. На втором месте оказалась СДПГ с 35,5% голосов, а ХДС получил 5,5% голосов.