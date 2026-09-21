Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс на 950 мест появится в районе Западное Дегунино. Его строительство выполнено уже более чем на 65%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводится по адресу Ильменский проезд, владение 1, вблизи станции метро "Селигерская", станции МЦК Лихоборы и остановок наземного транспорта на Дмитровском шоссе. Сейчас специалисты работают над отделкой фасада, монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают двор.

"Общая площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на 950 мест, из которых 900 предназначено для школьников и 50 – для воспитанников дошкольного отделения", – сказал Ефимов.

По его словам, здание состоит из 4 наземных и подземного этажей. Учебные блоки будут отделены друг от друга. Работы, предварительно, завершат во второй половине 2027 года.

Здание будет вмещать в себя блоки начальной, средней и старшей школы, а также отделение для двух групп дошкольников 6–7 лет. Внутри обустроят стандартные и специализированные классы, медиатеку. Помимо этого, там появятся кабинеты для секций робототехники, программирования, моделирования и проектной деятельности, а также помещения для групп продленного дня.

На фасадах здания расположатся металлические кассеты в виде деталей конструктора. Объект будет включать серо-бежевые тона, а также сине-терракотовые и темно-серые элементы.

На прилегающей территории появятся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также место для прыжков в длину и беговая дорожка. Дошкольники и учащиеся младших классов смогут заниматься физкультурой в отдельных зонах. Кроме того, там будут теневые навесы и малые архитектурные формы, площадка для сбора мусора и парковка для маломобильных граждан.

Пешеходные маршруты к комплексу будут удобны для всех горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В самом здании и во дворе сделают тактильные указатели. Рядом проведут озеленение.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что строительство здания контролируется на всех этапах. С 2024 года специалисты уже провели 4 выездные проверки. Они смотрели на ход выполнения работ и соответствие документации.

Ранее стало известно, что новый образовательный комплекс появится в районе Солнцево. Он сможет вместить 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Учреждение возведут на Производственной улице. Во дворе сделают игровые площадки с навесами и спортивным инвентарем.



Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево



