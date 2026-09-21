Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 12:46

Город

Образовательный комплекс на 950 мест появится в районе Западное Дегунино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс на 950 мест появится в районе Западное Дегунино. Его строительство выполнено уже более чем на 65%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводится по адресу Ильменский проезд, владение 1, вблизи станции метро "Селигерская", станции МЦК Лихоборы и остановок наземного транспорта на Дмитровском шоссе. Сейчас специалисты работают над отделкой фасада, монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают двор.

"Общая площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на 950 мест, из которых 900 предназначено для школьников и 50 – для воспитанников дошкольного отделения", – сказал Ефимов.

По его словам, здание состоит из 4 наземных и подземного этажей. Учебные блоки будут отделены друг от друга. Работы, предварительно, завершат во второй половине 2027 года.

Здание будет вмещать в себя блоки начальной, средней и старшей школы, а также отделение для двух групп дошкольников 6–7 лет. Внутри обустроят стандартные и специализированные классы, медиатеку. Помимо этого, там появятся кабинеты для секций робототехники, программирования, моделирования и проектной деятельности, а также помещения для групп продленного дня.

На фасадах здания расположатся металлические кассеты в виде деталей конструктора. Объект будет включать серо-бежевые тона, а также сине-терракотовые и темно-серые элементы.

На прилегающей территории появятся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также место для прыжков в длину и беговая дорожка. Дошкольники и учащиеся младших классов смогут заниматься физкультурой в отдельных зонах. Кроме того, там будут теневые навесы и малые архитектурные формы, площадка для сбора мусора и парковка для маломобильных граждан.

Пешеходные маршруты к комплексу будут удобны для всех горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В самом здании и во дворе сделают тактильные указатели. Рядом проведут озеленение.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что строительство здания контролируется на всех этапах. С 2024 года специалисты уже провели 4 выездные проверки. Они смотрели на ход выполнения работ и соответствие документации.

Ранее стало известно, что новый образовательный комплекс появится в районе Солнцево. Он сможет вместить 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Учреждение возведут на Производственной улице. Во дворе сделают игровые площадки с навесами и спортивным инвентарем.

Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево


Читайте также


образованиестроительствогород

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика