Новак поручил проработать риск-сценарии на топливном рынке

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Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможные риск-сценарии на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

Речь, в частности, идет о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в том числе наращивание выпуска нефтепродуктов и изменение объемов закупок топлива за рубежом.

Кроме того, вице-премьер поручил ведомствам и отраслевым предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов страны.

Ранее Новак заявил, что крупные нефтяные компании выполняют социальную функцию – цены на их АЗС повышаются приблизительно на уровне инфляции, а ремонт нефтеперерабатывающих заводов они проводят за свой счет.

Вместе с тем правительство фиксировало небольшой дефицит топлива на заправках, особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах, однако в целом ситуация по стране стала лучше. Новак также поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС.