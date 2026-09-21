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21 сентября, 14:55

Экономика

Новак поручил проработать риск-сценарии на топливном рынке

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com​

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможные риск-сценарии на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

Речь, в частности, идет о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в том числе наращивание выпуска нефтепродуктов и изменение объемов закупок топлива за рубежом.

Кроме того, вице-премьер поручил ведомствам и отраслевым предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов страны.

Ранее Новак заявил, что крупные нефтяные компании выполняют социальную функцию – цены на их АЗС повышаются приблизительно на уровне инфляции, а ремонт нефтеперерабатывающих заводов они проводят за свой счет.

Вместе с тем правительство фиксировало небольшой дефицит топлива на заправках, особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах, однако в целом ситуация по стране стала лучше. Новак также поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС.

Новак допустил возобновление экспорта дизтоплива после формирования запасов

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