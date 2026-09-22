Собянин сообщил о полном завершении реновации в 12 районах Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программа реновации полностью завершена в 12 районах Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Вместо однотипных пятиэтажек в городе формируются современные кварталы комфортного жилья. В некоторых районах работы уже выполнены на 40–50%. В числе таких территорий – Рязанский район. В новый жилой комплекс на Рязанском проспекте переезжают 440 семей – всего 1 149 жителей семи расселяемых домов.

Среди участников программы – многодетная семья Гориных, переехавшая из дома 47 в дом 49. Алексей, глава семьи, всю жизнь прожил в этом районе. Вместе с супругой он воспитывает трех сыновей, младший из которых родился в этом году. При выборе нового жилья для семьи было важно не менять привычное окружение – школа и другие знакомые объекты остаются рядом.

Новая квартира Гориных расположена на 16-м этаже. Семья попросила предоставить им жилье именно на такой высоте, поскольку оттуда открывается вид на Москва-Сити и закаты. Прежняя квартира находилась на пятом этаже, и супруге Алексея было трудно подниматься туда с детьми, а в новом доме есть лифт и колясочная, при этом площадь квартиры превышает размер прежнего жилья.

Жилой комплекс находится в 10–15 минутах ходьбы от станций "Стахановская" и "Окская" Некрасовской линии метро, платформы Плющево МЦД-3 и станции Чухлинка МЦД-4.

Повседневная инфраструктура также расположена рядом с новостройкой – в пешей доступности работают школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Для прогулок рядом находятся скверы "Плющево" и "Ракета", а также Кусковский лесопарк.

Транспортная сеть района за последние годы расширилась. Помимо Таганско-Краснопресненской, здесь появилась Некрасовская линия метро. Также в районе доступны МЦД и МСД.

Ранее сообщалось, что в ЗАО новые квартиры по программе реновации сейчас получают жители 39 старых домов. Всего в округе планируют расселить 548 зданий, в которых проживают 104 тысячи человек. Для участников программы подготовили жилье в 50 новостройках девяти районов, причем новые дома строят рядом со старыми.

С начала 2026 года в округе договоры на новое жилье заключили более 3,5 тысячи москвичей. Больше всего – в Солнцеве, где документы оформили свыше 1,7 тысячи человек, и в районе Проспект Вернадского, где переселенцами стали более тысячи жителей.

