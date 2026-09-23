РЕН ТВ: пассажир авиарейса Москва – Владивосток умер во время полета

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Пассажир авиарейса Москва – Владивосток умер на борту лайнера во время полета. Самолет экстренно посадили в Благовещенске, сообщает РЕН ТВ.

Экипаж и врач, оказавшийся на борту, пытались оказать мужчине первую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку.

После приземления к борту прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. По предварительной информации, у мужчины произошел инсульт.

Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Омск, скончался агрессивный пассажир. Сначала он вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался прорваться в кабину пилота. В связи с этим его обезвредили, связав ему руки и ноги пластиковыми стяжками.

Когда пассажир успокоился, его освободили, однако вскоре он потерял сознание и умер. Причины смерти не указывались.