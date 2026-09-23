РЕН ТВ: пассажир авиарейса Москва – Владивосток умер во время полета

23 сентября, 10:23Происшествия
Фото: depositphotos/Chalabala
Пассажир авиарейса Москва – Владивосток умер на борту лайнера во время полета. Самолет экстренно посадили в Благовещенске, сообщает РЕН ТВ.
Экипаж и врач, оказавшийся на борту, пытались оказать мужчине первую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку.
После приземления к борту прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. По предварительной информации, у мужчины произошел инсульт.
Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Омск, скончался агрессивный пассажир. Сначала он вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался прорваться в кабину пилота. В связи с этим его обезвредили, связав ему руки и ноги пластиковыми стяжками.
Когда пассажир успокоился, его освободили, однако вскоре он потерял сознание и умер. Причины смерти не указывались.