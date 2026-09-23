В ЦБ заявили об отсутствии случаев мошенничества с цифровым рублем

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Мошеннических схем с использованием цифрового рубля, которые были бы подтверждены регулятором, на сегодняшний день не выявлено. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Данное заявление он сделал в рамках XXIII Международного банковского форума "Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии".

Цифровые кошельки стали доступны через приложения 12 крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие, с 1 сентября. На эти кредитные организации приходится свыше 80% платежного рынка страны.

Также в ЦБ задумались о том, чтобы снизить возрастной порог. Зампред регулятора Зульфия Кахруманова на онлайн-уроке для школьников заявила, что подростки с 14 лет смогут открывать счета в цифровых рублях уже к концу следующего года.