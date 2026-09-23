Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 15:04

Экономика

В ЦБ заявили об отсутствии случаев мошенничества с цифровым рублем

Фото: depositphotos/peshkov

Мошеннических схем с использованием цифрового рубля, которые были бы подтверждены регулятором, на сегодняшний день не выявлено. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Данное заявление он сделал в рамках XXIII Международного банковского форума "Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии".

Цифровые кошельки стали доступны через приложения 12 крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие, с 1 сентября. На эти кредитные организации приходится свыше 80% платежного рынка страны.

Также в ЦБ задумались о том, чтобы снизить возрастной порог. Зампред регулятора Зульфия Кахруманова на онлайн-уроке для школьников заявила, что подростки с 14 лет смогут открывать счета в цифровых рублях уже к концу следующего года.

Читайте также


экономика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика