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23 сентября, 19:44

Политика

Лавров пошутил над американскими журналистами во время встречи с Рубио

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с госсекретарем США Марко Рубио по-английски обратился к журналистам, которые выкрикивали свои вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

Американские представители СМИ, несмотря на предупреждения организаторов о том, что задать вопросы не получится, громко выкрикивали их, перебивая друг друга. Это вызвало улыбку у встречающихся сторон.

Лавров спросил у журналистов: "Why were you so silent?" ("Почему вы были такими тихими?").

Вопросы касались разных тем, включая Украину.

Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября. Его переговоры с Рубио продолжались около часа.

Вместе с главой российского МИД на встрече были постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

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