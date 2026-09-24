Минобразования Чувашии заявило о запуске в регионе родительских киберпатрулей с октября

Фото: МАХ/"Минобразования Чувашии"

Родительские киберпатрули запустят в Чувашии с октября этого года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минобразования региона.

Основная задача киберпатрулей – рассказывать детям, родителям и учителям о безопасном использовании интернета, консультировать в родительских чатах и по личным обращениям. Родителей также научат "замечать опасные сообщества и каналы" в соцсетях и мессенджерах, добавил глава ведомства.

В ближайшие две недели киберпатрули будут обучать. Предполагается, что они начнут работать с середины месяца.

Как отметил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров в MAX, в киберпатрулях пожелали принять участие больше 1,2 тысячи родителей из всех округов. Это направление они будут курировать вместе с отделом киберполиции регионального МВД и Роскомнадзором.

Ранее портал потребителя Москвы собрал материалы с советами для родителей о том, как защитить детей от мошенников в интернете и по телефону. Рекомендации экспертов и видеоролики размещены в разделе "Родителям". Специалисты советуют поговорить с детьми об онлайн-общении с незнакомцами.

Если собеседник в мессенджере или соцсети просит отправить деньги, личные данные или ведет себя агрессивно, лучше прекратить переписку и сообщить взрослым. Также детей стоит предупредить о рисках онлайн-игр: одна из главных опасностей там – случайные внутриигровые покупки.