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25 сентября, 09:09

Происшествия

Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват проводился с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября. В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областей, а также:

  • Липецкой области;
  • Орловской области;
  • Ростовской области;
  • Тверской области;
  • Тульской области;
  • Самарской области;
  • Смоленской области.

Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

Мужчина погиб от осколочных ранений при атаке БПЛА на Пермский край. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье и близким погибшего. По его словам, всего силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 39 беспилотников.

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