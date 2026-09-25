Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват проводился с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября. В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областей, а также:



Липецкой области;

Орловской области;

Ростовской области;

Тверской области;

Тульской области;

Самарской области;

Смоленской области.

Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

Мужчина погиб от осколочных ранений при атаке БПЛА на Пермский край. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье и близким погибшего. По его словам, всего силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 39 беспилотников.