25 сентября, 09:09Происшествия
Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Перехват проводился с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября. В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областей, а также:
- Липецкой области;
- Орловской области;
- Ростовской области;
- Тверской области;
- Тульской области;
- Самарской области;
- Смоленской области.
Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.
Мужчина погиб от осколочных ранений при атаке БПЛА на Пермский край. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье и близким погибшего. По его словам, всего силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 39 беспилотников.