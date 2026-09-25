Никита Высоцкий: причиной смерти Марины Влади стала продолжительная болезнь

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Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер Никита Высоцкий, сын актера, поэта и мужа Влади Владимира Высоцкого.

"Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным", – добавил он.

Влади скончалась 24 сентября. В кино она дебютировала в 11 лет, однако всемирную известность актрисе принесла вышедшая в 1955 году французско-шведская лента режиссера Андре Мишеля "Колдунья" по повести "Олеся" Александра Куприна. Также Влади снималась у советских и российских режиссеров.

Всего она приняла участие более чем в 100 кинопроектах. Помимо этого, Влади исполнила множество ролей на театральной сцене, а также вместе с сестрами выпустила несколько пластинок русских песен.

Актриса была замужем четыре раза. Третьим супругом в 1970 году стал Владимир Высоцкий, их брак продлился до его смерти в 1980-м.