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25 сентября, 16:27

Спорт

Теннисистка Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Сингапуре

Фото: Getty Images/Caleb Bowlin

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира WTA 500 в Сингапуре канадке Лейле Фернандес со счетом 2:6, 5:7. Россиянка, посеянная под первым номером, не смогла обыграть 31-ю ракетку мира.

Для Фернандес, которая является финалисткой US Open 2021, эта победа стала выходом в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2025 года, когда она дошла до этой стадии в Гонконге. Следующей ее соперницей станет спортсменка из Польши Майя Хвалиньская.

В настоящее время Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге и является лучшей из россиянок. На ее счету шесть титулов WTA, включая победу на "Ролан Гаррос" в июне 2026 года, где она впервые завоевала титул на турнире "Большого шлема".

Турнир в Сингапуре с призовым фондом 1,2 миллиона долларов продлится до 27 сентября.

Ранее белорусскую теннисистку Арину Соболенко оштрафовали на 7,5 тысячи долларов за некорректное поведение в финале US Open. Спортсменка сломала ракетку во время игры, также по ходу матча она несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения теннисистка нецензурно выругалась в адрес одного из операторов.

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