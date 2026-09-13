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01:56

Спорт

Рыбакина впервые выиграла Открытый чемпионат США по теннису

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир прошел в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной. На турнире Соболенко была посеяна под первым номером, Рыбакина – под вторым. Для казахстанской теннисистки это третий титул на турнирах Большого шлема: ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2026 году.

По итогам US Open Рыбакина впервые возглавит мировой рейтинг, сместив с первой строчки Соболенко.

Между тем ранее российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США (US Open), проиграв в полуфинале немцу Александру Звереву. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу Зверева, посеянного под первым номером. Хачанов выступал без номера посева.

В финале Зверев встретится с победителем матча между американцами Беноном Шелтоном (восьмой номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (одиннадцатый номер).

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