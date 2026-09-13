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13 сентября, 03:41

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Депутат Нилов предложил удваивать доплату к страховой пенсии с 70 лет

В Госдуме предложили повышать доплату к пенсии с 70 лет

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В России предложили удваивать фиксированную доплату к страховой пенсии с 70 лет. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас удвоение фиксированной выплаты происходит при достижении пенсионером 80 лет. По словам Нилова, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих возникают значительно раньше.

"Мы с коллегами по просьбе граждан уже предлагали прогрессивный механизм: при достижении 70 лет повышать фиксированную выплату на 100%, 80 лет – на 200%, 90 лет – на 300%", – отметил Нилов, которого цитирует ТАСС.

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически, без заявления гражданина. Нововведение затронет пенсионеров по общим основаниям: женщин 60 лет и мужчин 65 лет с 2027 года. Также мера коснется многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью, которым положены досрочные выплаты.

Кроме того, с 1 января 2027 года периоды ухода за пенсионерами и людьми с инвалидностью будут подтверждаться по новым правилам. Заявление потребуется подавать в начале оказания услуги, а не после ее завершения, как сейчас.

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