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09 сентября, 14:58

Общество

Лантратова напомнила о трудовых льготах для работающих пенсионеров

Фото: 123RF.com/deklofenak

В России работающие пенсионеры имеют право на ряд трудовых льгот. Об этом в беседе с ТАСС напомнила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она обратила внимание, что многие россияне сейчас продолжают работать даже после назначения пенсии и это не лишает их дополнительных прав. В частности, работающий пенсионер по старости может запросить до 14 дней отпуска без сохранения зарплаты в год. Для некоторых категорий граждан этот срок увеличен.

Кроме того, с прошлого года работающим пенсионерам снова индексируют пенсии, отметила Лантратова. А если такой работник платит налог на доходы физических лиц, он может претендовать на налоговые вычеты на общих основаниях, например за лечение, покупку жилья и обучение.

Ранее стало известно, что страховые пенсии, включая досрочные, начнут назначать автоматически с 1 января 2027 года. Заявление от гражданина не потребуется. Это затронет женщин старше 60 лет и мужчин от 65 лет, многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью.

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