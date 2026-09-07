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07 сентября, 13:49

Общество

В ГД заявили о повышении пенсии для ряда россиян с 1 октября

Фото: depositphotos/Koldunov

С 1 октября военные пенсии в России вырастут на 4%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.

Повышение затронет бывших военнослужащих, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни.

Помимо этого, депутат напомнил о других основаниях для прибавок. При достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается, дополнительно начисляется 1 413 рублей 86 копеек на уход. Аналогичное повышение положено при установлении первой группы инвалидности.

За каждого иждивенца добавляют 3 194 рубля 90 копеек, при этом учитываются не более трех человек.

Пенсия также может вырасти после выработки 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему местностях при наличии требуемого общего стажа. В этом случае фиксированная выплата повышается на 50 и 30 процентов соответственно.

Пенсионерам с 30-летним сельским стажем после завершения работы при выполнении условий положена прибавка в 25 процентов.

Работающие пенсионеры после увольнения получают страховую пенсию с учетом индексаций 2016–2024 годов. Родители пяти и более детей могут оформить перерасчет за уход за пятым и последующими детьми до полутора лет. Пенсия может увеличиться и после подтверждения ранее отсутствовавших сведений о стаже и социально значимых периодах.

С 1 ноября специальные доплаты пересчитают бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности, заключил Говырин.

Ранее эксперты заявляли, что к 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей. В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда.

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