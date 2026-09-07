Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские подразделения окружили около 1 700 украинских солдат в Харьковской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований.

Бои идут в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. Там подразделения группировки войск "Север" уничтожают формирования противника.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что ивановские десантники взяли штурмом укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Укрепрайон располагался в лесополосе и имел капитальные подземные сооружения с несколькими входами.

Находившиеся внутри военнослужащие ВСУ не ожидали атаки, так как десантники выбрали оптимальное время и сумели незаметно подойти к позициям.

