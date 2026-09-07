07 сентября, 13:09Политика
Российские войска окружили 1,7 тыс украинских солдат в Харьковской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские подразделения окружили около 1 700 украинских солдат в Харьковской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований.
Бои идут в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. Там подразделения группировки войск "Север" уничтожают формирования противника.
Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что ивановские десантники взяли штурмом укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Укрепрайон располагался в лесополосе и имел капитальные подземные сооружения с несколькими входами.
Находившиеся внутри военнослужащие ВСУ не ожидали атаки, так как десантники выбрали оптимальное время и сумели незаметно подойти к позициям.