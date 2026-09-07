Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ на ореховском направлении

Фото: MAX/"Минобороны России"

Ивановские десантники взяли штурмом укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ, действующие в составе группировки "Днепр", захватили долговременный опорный пункт противника. Укрепрайон располагался в лесополосе и имел капитальные подземные сооружения с несколькими входами, вырытые в твердом грунте и приспособленные для длительной обороны.

Также отмечается, что находившиеся внутри военнослужащие ВСУ не ожидали атаки,так как десантники выбрали оптимальное время и сумели незаметно подойти к позициям.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль Никаноровку и Грузское в ДНР. Всего в течение прошлой недели российские военные взяли под контроль 15 населенных пунктов.