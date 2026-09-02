ВС РФ поразили сухогруз с вооружением для ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили сухогруз с вооружением и боеприпасами для Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, удары нанесены по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморска.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Для этого российские военные используют высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили в порту Одесса патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом. Помимо этого, в порту Измаил был уничтожен причальный терминал, где разгружались морские суда с военными грузами.

