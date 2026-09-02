02 сентября, 12:10Политика
ВС РФ освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российские бойцы освободили поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как рассказали в оборонном ведомстве, Казачью Лопань взяли под контроль подразделения группировки "Север" благодаря решительным действиям. В свою очередь, группировка "Запад" заняла Святогорск.
Ранее российские войска нанесли удар по логистическому центру "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На территории складов хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе детали для беспилотников большой и средней дальности.
Более того, военнослужащие России атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портов противника. Цели находились в Одессе и Одесской области.
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