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02 сентября, 12:10

Политика

ВС РФ освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские бойцы освободили поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Казачью Лопань взяли под контроль подразделения группировки "Север" благодаря решительным действиям. В свою очередь, группировка "Запад" заняла Святогорск.

Ранее российские войска нанесли удар по логистическому центру "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На территории складов хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе детали для беспилотников большой и средней дальности.

Более того, военнослужащие России атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портов противника. Цели находились в Одессе и Одесской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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