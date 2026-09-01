Российская армия ударила по объектам ВПК и ТЭК в Киеве

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Российские военные в ночь на 1 сентября нанесли удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Целями стали объекты, которые специализировались на производстве ракетных и беспилотных систем. Они также снабжали украинских военных топливом и комплектующими.

Кроме того, удары затронули объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области, в портах Одесса и Черноморск. Они использовались для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, а также обеспечивали функционирование портов противника.

При нанесении ударов применялись БПЛА большой дальности и высокоточное оружие, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили склады компании ООО "Вест Гейт Логистик" в Киеве. На территории объектов собирали и хранили дроны большой и средней дальности самолетного типа, а также компоненты к ним. Удары наносятся по логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии, и эта работа продолжается, указали в Минобороны.