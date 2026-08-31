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31 августа, 23:58

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ТАСС: в Одессе прогремело около 20 взрывов

В Одессе прогремело около 20 взрывов – СМИ

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

В Одессе прогремело около 20 взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Глава городской военной администрации Сергей Лысак также заявил, что в результате ударов повреждена инфраструктура в городе. При этом подробностей он не привел.

Кроме того, сообщается, что в Киеве воздушную тревогу объявляли уже 12 раз за сутки. Предыдущее предупреждение действовало почти 2,5 часа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ поразили патрульный катер типа "Тарантул" в порту Одесса. По данным ведомства, судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в порту Измаил военные ликвидировали причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

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